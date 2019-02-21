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Спецтема: Революции Достоинства — пять лет Выборы президента Украины

Народный депутат организовал схему по вмешательству в результаты президентских выборов - СБУ

Вчера, 13:10
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Скриншот с видео СБУ

Схема предполагала подкуп более 680 тысяч членов избирательных комиссий

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации схемы по вмешательству в результаты выборов президента страны, организованной одним из депутатов Верховной Рады.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, отказавшись при этом называть его имя.

По его словам, расследование, в рамках которого оперативники спецслужбы совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований провели более 30 обысков, касается создания так называемых "избирательных пирамид".

Кононенко также сообщил, что в реализации данной схемы принимали участие в том числе граждане РФ, в частности, бывшее доверенное лицо одиозного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Владимир Рябой.

Как отмечается, план по подкупу членов избирательных комиссий начали реализовывать еще с ноября 2018 года. Согласно нему, злоумышленники собирались подкупить около 680 тысяч человек.

При этом Кононенко отметил, что в партийных офисах следственные действия по данному делу не проводились.

Теги:   Подкуп избирателей Обыски СБУ Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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