Народный депутат задекларировал 5 млн грн

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Экс-регионал удачно начал год
Фото: epravda

Экс-регионал удачно начал год

Народный депутат Владимир Зубик из группы Видродження 10 января обновил свою декларацию в государственном реестре.

Согласно опубликованной информации, нардеп получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму 4 964 737 гривен.

Тогда как в представленном отчете за 27 декабря Зубик указал, что приобрел долговые ценные бумаги ориентировочно по той же стоимости (стоимость на дату приобретения - 4 883 553 грн). Их эмитентом было указано Министерство юстиции Украины.

В то же время в разделах о недвижимости, ценные бумаги и транспортные средства чиновник не указал ничего.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко приобрел земельный участок общей площадью 544 кв м в Обуховском районе Киевской области и указал, что оценочная стоимость его составляет 300,288 тысяч гривен.

 

 

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