Народные депутаты предложили ввести уголовную ответственность за клевету

Группа народных депутатов от фракции БПП предложила ввести уголовную ответственность за клевету.

Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины 20 ноября зарегистрировали народные депутаты от БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин.

Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) Клевета.

Согласно этой статье, за клевету – умышленное распространение заведомо неправдивых сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию – будут карать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы до двух лет.

За клевету, которую совершили путем публичной демонстрации в СМИ или в сети Интернет, будет наказание в виде штрафа от 500 до 1500 необлагаемых минимумов или исправительных работ от одного до двух лет, либо ограничение свободы от двух до пяти лет.

Клевета, совмещенная с обвинениями в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, будет предусматривать ответственность ограничением свободы от двух до пяти лет, либо лишением свободы до трех лет, с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

"Одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых средств массовой информации в адрес народного депутата Украины о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку К. Гандзюк). Некоторые средства массовой информации безосновательно, без приведения каких-либо доказательств, обвиняют народного депутата Украины в причастности к определенным трагическим событиям", - говорится в документе.

Ранее херсонский суд постановил взять под стражу бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука (БПП) Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам Паламарчук заявил, что не имеет отношения к убийству херсонской активистки и сотрудницы горсовета Екатерины Гандзюк.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.