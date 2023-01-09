НАБУ объявило в розыск народную депутатку от Слуги народа

9 января, 16:28
Поделиться:
Маргариту Шол подозревают во внесении в декларацию недостоверных данных (Фото:Маргарита Шол/Facebook)

Маргариту Шол подозревают во внесении в декларацию недостоверных данных (Фото:Маргарита Шол/Facebook)

Народную депутатку от Слуги народа Маргариту Шол объявили в розыск.

Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Читайте также:
Часы с бриллиантами и миллионы гривен. Офис генпрокурора открыл дело против «слуги народа» Аллахвердиевой — ЦПК

Шол подозревают во внесении в декларацию недостоверных данных (ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины).

Видео дня

Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

НАБУ
Фото: НАБУ

«Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн гривен», — рассказали в НАБУ.

В 2021 году народная депутатка отметилась на съезде Слуги народа в отеле Rixos в Трускавце.

Во время презентации партией плана реформ до 2023 года Шол застали за барной стойкой, где она вместе со своей коллегой Татьяной Грищенко пила шампанское.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4815930315085678&id=100000062702890
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Декларация Народные депутаты Государственное бюро расследований (ГБР) партия Слуга народа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X