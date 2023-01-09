НАБУ объявило в розыск народную депутатку от Слуги народа 9 января, 16:28 Маргариту Шол подозревают во внесении в декларацию недостоверных данных (Фото:Маргарита Шол/Facebook)

Народную депутатку от Слуги народа Маргариту Шол объявили в розыск.

Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Шол подозревают во внесении в декларацию недостоверных данных (ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины).

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Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: НАБУ

«Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн гривен», — рассказали в НАБУ.

В 2021 году народная депутатка отметилась на съезде Слуги народа в отеле Rixos в Трускавце.

Во время презентации партией плана реформ до 2023 года Шол застали за барной стойкой, где она вместе со своей коллегой Татьяной Грищенко пила шампанское.