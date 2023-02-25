Нардепы предлагают признать воздушно-космические силы и военно-морской флот РФ террористическими организациями 25 февраля, 09:16 Российский противолодочный корабль Фрегат (Фото:wikipedia.org)

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде признать воздушно-космические силы и военно-морской флот Российской Федерации террористическими организациями.

Об этом сообщается в проекте постановления № 9064 на сайте украинского парламента.



Отмечается, что соответствующее постановление зарегистрировано 24 февраля, но его полный текст пока не обнародован.

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Соавторами законодательной инициативы выступили более полусотни народных депутатов из разных фракций и групп ВР, в частности, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (оба из Слуги народа), Михаил Цымбалюк (Батьківщина), Лариса Билозир (группа Довіра).