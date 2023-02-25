Нардепы предлагают признать воздушно-космические силы и военно-морской флот РФ террористическими организациями
Российский противолодочный корабль Фрегат (Фото:wikipedia.org)
Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде признать воздушно-космические силы и военно-морской флот Российской Федерации террористическими организациями.
Об этом сообщается в проекте постановления № 9064 на сайте украинского парламента.
Отмечается, что соответствующее постановление зарегистрировано 24 февраля, но его полный текст пока не обнародован.
Соавторами законодательной инициативы выступили более полусотни народных депутатов из разных фракций и групп ВР, в частности, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (оба из Слуги народа), Михаил Цымбалюк (Батьківщина), Лариса Билозир (группа Довіра).