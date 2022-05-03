В Раде предлагают отказывать в гражданстве лицам, отрицающим агрессию РФ 3 мая, 11:41 Цей матеріал також доступний українською Запрет должен распространяться и на родственников просителя, поддерживающего РФ (Фото:migrant.lameroid)

На фоне российского вторжения народные депутаты предлагают не выдавать украинские паспорта просителям, отрицающим агрессию РФ либо поддерживающим ее.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Соответствующий проект закона № 7339 был зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 2 мая.

Документ предусматривает отказ в предоставлении гражданства лицу и его близким (супругу, отцу, матери, отчиму, мачехе, сыну, дочери, пасынку, падчерице, родным брату и сестре), которое отрицает российскую военную агрессию и государственный суверенитет Украины на временно оккупированных РФ территориях.

Видео дня

В качестве оснований для потери украинского гражданства предлагаются установленные факты участия в войне на стороне государства-агрессора или пособничества.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.