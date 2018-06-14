Нардепы почти 1500 раз жаловались в Аппарат ВР на изменение результатов их голосований - КИУ

После проверки системы никаких неисправностей обнаружено не было

С начала работы VIII созыва Верховной Рады 303 народных депутата 1471 раз обращались в Аппарат ВР с заявлениями об изменении результатов их голосований.

Об этом говорится в соответствующем ответе на запрос Комитета избирателей Украины.

Как сообщается, последний раз народные депутаты обращались с жалобами на работу кнопки для голосования во время принятия закона об Антикоррупционном суде.

Читайте также: Верховная Рада поддержала закон об Антикоррупционном суде

О несоответствии результатов голосования тогда заявили нардепы Мустафа Найем и Нина Южанина.

После проверки системы никаких неисправностей, которые могли бы привести к ошибке, обнаружено не было.

При этом в КИУ отмечают, что, согласно закону О регламенте Верховной Рады, процедура изменения результатов голосования вообще не предусмотрена.

Там считают, что порой депутаты используют технологию обращений как механизм для отбеливания репутации.

"То есть сознательно проголосовав "за" или "против" закона, политики пытаются представить это как ошибку и неисправность в работе системы. Однако подобные факты случаются и без злого умысла. Например, по невнимательности депутата. Также часто политики банально не знают, за что голосуют", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В то же время он добавил, что цифра в 1,5 тысячи обращений об ошибках в голосовании является катастрофической и свидетельствует о необходимости в кардинальном обновлении системы Рада.

Ранее сообщалось, что в Самопомочи заявили о постороннем вмешательстве в работу электронной системы Рада.