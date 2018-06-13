Нардепы отреагировали на лазейку для топ-коррупционеров в законе об Антикоррупционном суде

Группа народных депутатов-"еврооптимистов" подняла стенограммы заседаний комитета Верховной Рады, убедившись, что скандальная поправка с лазейкой для топ-коррупционеров была в законе О высшем антикоррупционном суде, однако прошла незамеченной.

В дальнейшем парламентарии намерены урегулировать скандальную норму о невозможности подачи апелляции в Высший антикоррупционный суд на решения общих судов первой инстанции, дел которые расследует НАБУ.

"Думаю, что все эти изменения мы соберем вместе и в ближайшее время внесем", - сказал первый заместитель главы профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат из фракции Народный фронт Леонид Емец в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, члены комитета и народные депутаты из межфракционного объединения Еврооптимисты обсуждают ситуацию вокруг пункта переходных положений этого закона согласно которому, апелляции на решения общих судов первой инстанции в делах НАБУ - нельзя будет подавать в Антикоррупционный суд.

"Не было уделено внимание этому вопросу на комитете… Сейчас с коллегами советуемся, поднимаем стенограммы. Этот вопрос был, но прошел незамеченным, без обсуждения", - сказал Емец.

В частности, Емец считает правильным предусмотреть возможность, чтобы апелляционная палата Антикоррупционного суда могла подтверждать или отменять решение общего суда первой инстанции, если к тому времени он фактически будет создан и способен рассматривать жалобы.

Он добавил, что в законе также необходимо предусмотреть проведение конкурса для формирования нового состава Высшей квалификационной комиссии судей.

"В связи с тем, что задачи, которые стоят перед ВККС, настолько важны для будущего государства, а уровень доверия к тому составу не соответствует задачам, которые стоят, мы должны провести новый конкурс и избрать новых членов ВККС, чтобы они приступили к формированию Высшего антикоррупционного суда", - пояснил он.

Ранее 13 июня в парламентской газете Голос Украины был опубликован закон о Высшем антикоррупционном суде.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) обнаружил норму, согласно которой апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в новом Антикоррупционном суде.

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