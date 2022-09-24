Два нардепа использовали полномочия, чтобы получить привилегии для своих родственников во время военного положения — НАПК

24 сентября, 16:05
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Нардепы Василий Петьовка (слева) и Анатолий Остапенко (справа) пытались получить привилегии для своих родственников во время войны (Фото:Анатолий Остапенко / Facebook; Василий Петьовка / Facebook — коллаж НВ)

Нардепы Василий Петьовка (слева) и Анатолий Остапенко (справа) пытались получить привилегии для своих родственников во время войны (Фото:Анатолий Остапенко / Facebook; Василий Петьовка / Facebook — коллаж НВ)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило админпротоколы в отношении двух народных депутатов — от Слуги народа и группы Доверие — которые воспользовались полномочиями для получения привилегий для своих родственников во время военного положения.

Как установило НАПК, нардеп от партии Слуга народа Анатолий Остапенко, возглавляющий подкомитет Рады по защите прав ветеранов, воспользовался своим правом на депутатское обращение и написал главе Житомирской ОВА запрос о предоставлении его сыну права передвигаться по городу Житомир и Житомирской области на собственном транспорте во время комендантского часа.

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В НАПК отметили, что такая просьба представляет частный интерес депутата, поэтому его действия соответствуют нарушению ч. 2. ст. 172−7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — конфликт интересов.

Другой нардеп — Василий Петьовка из депутатской группы Доверие — обратился к главе Закарпатской ОВА о предоставлении права свободного передвижения через государственную границу Украины для сына, двоюродного брата и тестя, что представляло его частный интерес.

НАПК инкриминировало нардепу нарушение статьи о конфликте интересов (ч. 2. ст. 172−7 КУоАП).

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Заместитель руководителя НАПК Артем Сытник составил в отношении этих двух нардепов административные протоколы из-за выявления признаков нарушений требований Закона Украины О предотвращении коррупции.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Коррупция Граница Мобилизация Верховная Рада Нардепы Доверие Борьба с коррупцией Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) НАЗК партия Слуга народа кумовство Война России против Украины

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