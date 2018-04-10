Нардепы написали кремлевскому узнику Балуху коллективное письмо с призывом прекратить голодовку

Против Балуха было сфабриковано дело о "хранении боеприпасов"

Ряд депутатов Верховной Рады направил украинскому политзаключенному Владимиру Балуха, которого РФ незаконно удерживает на территории оккупированного Крыма, обращение с призывом прекратить голодовку.

"После оккупации полуострова Владимир Григорьевич Балух не признал российской власти, продолжал участвовать в проукраинских акциях, и, в конце концов, был арестован за отказ снять украинский флаг со своего дома", - заявили парламентарии.

Депутаты отметили, что, несмотря на давление, Балух повесил у себя на доме памятную табличку с именами Героев Небесной Сотни, после чего к нему пришли с обыском и "нашли патроны", а так называемый "суд" оккупационных властей приговорил его к 3 годам и 7 месяцам.

"В своем обращении депутаты выразили безграничное уважение к господину Владимиру и его борьбе, которая служит примером для всей страны. Парламентарии также призвали украинского политзаключенного прекратить голодовку, подчеркнув: "Украине нужны живые герои. Ваше здоровье и жизнь будут лучшей частью победы Украины", - говорится в заявлении на сайте парламента.

Обращение к Балуху подписали: Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спорыш, Олег Мусий, Виктор Кривенко, Владимир Арешонков, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Татьяна Острикова, Михаил Головко, Юрий Павленко, Андрей Белецкий, Борислав Береза, Игорь Шурма, Виктор Вовк и Геннадий Кривошея.

Ранее сообщалось, что незаконно удерживаемый Россией украинец Владимир Балух объявил голодовку.

Напомним, 16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов".

В свою очередь адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.