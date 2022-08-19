«Батальон Монако»: УП опубликовала список нардепов и олигархов, которых проверит ГБР 19 августа, 12:56 УП опубликовала расследование о роскошной жизни ряда нардепов на Лазурном берегу (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Госбюро расследований проверит законность пересечения границы нардепами и украинскими олигархами, которые живут на Лазурном берегу. В списке более 80 человек, пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, в списке есть нардепы, члены их семей, а также другие фигуранты журналистского расследования «Батальон Монако».

УП приводит полный список, которых должно проверить ГБР:

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Абрамович Игорь Александрович

Абрамович Елена Анатольевна

Столар Михаил Леонидович

Столар Вадим Михайлович

Суркис Игорь Рахмилевич

Пузанов Александр Геннадиевич

Вязмикин Сергей Анатольевич

Вязмикина Оксана Александровна

Ермолаев Вадим Владимирович

Мосцевий Алексей Александрович

Мосцева ( Порицкая) Руслана Александровна

Порицкая) Руслана Александровна Карпюк Артур Теофилович

Головешко Петр Иванович

Вафин Вадим Александрович

Мельничук Наталя Николаевна

Шарфиов Тимур Юсуб Огли

Гольдштейн Юрий Александрович

Сахарова ( Пащенко) Иванна Валериевна

Пащенко) Иванна Валериевна Ядловский Николай Владимирович

Котилевская Алеся Ивановна

Бойко Алексей Григорович

Скоробагач Владимир Иванович

Скоробогач Мария Владимировна

Скоробагач Лилия Федоровна

Грицак Юрий Петрович

Дегтяр Наталия Геннадиевна

Дегтяр Екатерина Владимировна

Марцинюк Евгений Александрович

Лауринаичуте Яна Андреевна

Божик Василий Васильевич

Титаренко Олег Николаевич

Ковалева Наталия Александровна

Ковалев Александр Михайлович

Коваленко Наталия Викторовна

Минакова Яна Георгиевна

Минакова Алена Андреевна

Лученко Валентина Николаевна

Марчук Ирина Александровна

Табалов Сергей Александрович

Табалов Андрей Александрович

Табалова Ксения Викторовна

Цимбалова Хелена Федоровна

Винниченко Анна Александровна

Назаренко Владислав Сергеевич

Назаренко Сергей Леонидович

Величко Юрий Васильевич

Шевченко Сергей Игоревич

Вернудин Олег Иванович

Тищенко Елена Александровна

Девятов Денис Алексиевич

Астапов Андрей Юрьевич

Астапова Наталья Сергеевна

Барабаш Дмитрий Викторович

Станевичус Алина Эдгаровна

Храмцов Александр Владимирович

Каливошко Эдуард Михайлович

Бородулина Юлия Олеговна

Андриканич Кристина Ивановна

Боярчук Игорь Степанович

Данилив Борис Васильевич

Веретенников Виталий Сергеевич

Рудь Николай Владимирович

Рабенко Анна Юрьевна

Глоба Анатолий Михайлович

Афонина Анна Рубиновна

Александров Дмитрий Андреевич

Александров Андрей Николаевич

Губан Сергей Николаевич

Ковтун Виктория Витальевна

Оксаметна Валерия Геннадиевна

Хомутинник Юрий Юрьевич

Хомутинник Виталий Юрьевич

Чернец Юрий Петрович

Назарко Роксоляна Олеговна

Мацюк Юлия Олеговна

Цимбалова Ирина Анатольевна

Щербановский Андрей Анатолиевич

Шевченко Валентина Александровна

Шевченко Оксана Николаевна

Баран Сергей Васильевич

Алексеенко Виталий Федорович

Мухалов Андрей Сергеевич

Эйдельнант Андрей Юрьевич

Завадская Наталья Андреевна.

Производство открыто по ч.3 ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Фигурантов расследования журналистов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения для незаконной переправки через границу.

17 августа издание УП опубликовал материал об украинских нардепах и олигархах, которые выехали из страны незадолго до и после начала полномасштабного вторжения России.

В материале говорится, что на Лазурном берегу сейчас находится «украинская диаспора миллиардеров и миллионеров», среди которых олигарх Константин Жеваго, нардеп от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, нардепы от ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие.

Законность пересечения границы проверит ГБР.

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