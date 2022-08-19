«Батальон Монако»: УП опубликовала список нардепов и олигархов, которых проверит ГБР
УП опубликовала расследование о роскошной жизни ряда нардепов на Лазурном берегу (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)
Госбюро расследований проверит законность пересечения границы нардепами и украинскими олигархами, которые живут на Лазурном берегу. В списке более 80 человек, пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, в списке есть нардепы, члены их семей, а также другие фигуранты журналистского расследования «Батальон Монако».
УП приводит полный список, которых должно проверить ГБР:
- Абрамович Игорь Александрович
- Абрамович Елена Анатольевна
- Столар Михаил Леонидович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Игорь Рахмилевич
- Пузанов Александр Геннадиевич
- Вязмикин Сергей Анатольевич
- Вязмикина Оксана Александровна
- Ермолаев Вадим Владимирович
- Мосцевий Алексей Александрович
- Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
- Карпюк Артур Теофилович
- Головешко Петр Иванович
- Вафин Вадим Александрович
- Мельничук Наталя Николаевна
- Шарфиов Тимур Юсуб Огли
- Гольдштейн Юрий Александрович
- Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна
- Ядловский Николай Владимирович
- Котилевская Алеся Ивановна
- Бойко Алексей Григорович
- Скоробагач Владимир Иванович
- Скоробогач Мария Владимировна
- Скоробагач Лилия Федоровна
- Грицак Юрий Петрович
- Дегтяр Наталия Геннадиевна
- Дегтяр Екатерина Владимировна
- Марцинюк Евгений Александрович
- Лауринаичуте Яна Андреевна
- Божик Василий Васильевич
- Титаренко Олег Николаевич
- Ковалева Наталия Александровна
- Ковалев Александр Михайлович
- Коваленко Наталия Викторовна
- Минакова Яна Георгиевна
- Минакова Алена Андреевна
- Лученко Валентина Николаевна
- Марчук Ирина Александровна
- Табалов Сергей Александрович
- Табалов Андрей Александрович
- Табалова Ксения Викторовна
- Цимбалова Хелена Федоровна
- Винниченко Анна Александровна
- Назаренко Владислав Сергеевич
- Назаренко Сергей Леонидович
- Величко Юрий Васильевич
- Шевченко Сергей Игоревич
- Вернудин Олег Иванович
- Тищенко Елена Александровна
- Девятов Денис Алексиевич
- Астапов Андрей Юрьевич
- Астапова Наталья Сергеевна
- Барабаш Дмитрий Викторович
- Станевичус Алина Эдгаровна
- Храмцов Александр Владимирович
- Каливошко Эдуард Михайлович
- Бородулина Юлия Олеговна
- Андриканич Кристина Ивановна
- Боярчук Игорь Степанович
- Данилив Борис Васильевич
- Веретенников Виталий Сергеевич
- Рудь Николай Владимирович
- Рабенко Анна Юрьевна
- Глоба Анатолий Михайлович
- Афонина Анна Рубиновна
- Александров Дмитрий Андреевич
- Александров Андрей Николаевич
- Губан Сергей Николаевич
- Ковтун Виктория Витальевна
- Оксаметна Валерия Геннадиевна
- Хомутинник Юрий Юрьевич
- Хомутинник Виталий Юрьевич
- Чернец Юрий Петрович
- Назарко Роксоляна Олеговна
- Мацюк Юлия Олеговна
- Цимбалова Ирина Анатольевна
- Щербановский Андрей Анатолиевич
- Шевченко Валентина Александровна
- Шевченко Оксана Николаевна
- Баран Сергей Васильевич
- Алексеенко Виталий Федорович
- Мухалов Андрей Сергеевич
- Эйдельнант Андрей Юрьевич
- Завадская Наталья Андреевна.
Производство открыто по ч.3 ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Фигурантов расследования журналистов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения для незаконной переправки через границу.
17 августа издание УП опубликовал материал об украинских нардепах и олигархах, которые выехали из страны незадолго до и после начала полномасштабного вторжения России.
В материале говорится, что на Лазурном берегу сейчас находится «украинская диаспора миллиардеров и миллионеров», среди которых олигарх Константин Жеваго, нардеп от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, нардепы от ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие.
Законность пересечения границы проверит ГБР.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.