Нардепы Береза и Шуфрич подрались в Раде из-за сорванного плаката с "агентом Путина" Медведчуком
В четверг, 20 декабря, в Верховной Раде подрались народные депутат Юрий Береза из Народного фронта и Нестор Шуфрич из Оппоблока.
Конфликт между нардепами вспыхнул после того, как оппоблоковец сорвал с трибуны плакат, который призывал судить "агента Путина" Виктора Медведчука.
После этого к нему подбежал Береза и начал наносить удары, пока тот не ретировался вглубь сессионного зала.
После этого за Шуфрича попытался вступиться еще один прокремлевский политик Юрий Бойко, однако, получив удар в голову, также отступил.
В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал стороны к спокойствию, а потом закрыл утреннее заседание.
Отметим, что инцидент произошел после принятия парламентом закона, обязующего УПЦ Московского патриархата указывать в своем названии принадлежность к РПЦ.