Нардепы Береза и Шуфрич подрались в Раде из-за сорванного плаката с "агентом Путина" Медведчуком Сегодня, 14:17 3270 Цей матеріал також доступний українською В драку вмешался и Бойко, однако, получив удар в лицо, отступил Скриншот с видео телеканала Рада

В четверг, 20 декабря, в Верховной Раде подрались народные депутат Юрий Береза из Народного фронта и Нестор Шуфрич из Оппоблока.

Конфликт между нардепами вспыхнул после того, как оппоблоковец сорвал с трибуны плакат, который призывал судить "агента Путина" Виктора Медведчука.

После этого к нему подбежал Береза и начал наносить удары, пока тот не ретировался вглубь сессионного зала.

После этого за Шуфрича попытался вступиться еще один прокремлевский политик Юрий Бойко, однако, получив удар в голову, также отступил.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал стороны к спокойствию, а потом закрыл утреннее заседание.

Отметим, что инцидент произошел после принятия парламентом закона, обязующего УПЦ Московского патриархата указывать в своем названии принадлежность к РПЦ.