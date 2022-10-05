Нардепу Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене 5 октября, 15:08 Местонахождение Кузьмина неизвестно (Фото:dsnews.ua)

Нардепу от запрещенной в Ураине партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований в Telegram, накануне и после начала полномасштабного вторжения России нардеп размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

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По данным следствия, с марта 2021 года и после начала войны РФ против Украины Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Целью сообщений было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационное влияние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности страны.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

На данный момент правоохранители устанавливают местонахождение нардепа. Проведены более десяти одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Досудебное расследование продолжается.

Ренат Кузьмин после Революции Достоинства бежал из Украины и был объявлен в розыск. В 2014 году против него было открыто уголовное производство из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010 году.

На парламентских выборах 2019 года был избран депутатом по списку ОПЗЖ, после чего полиция сняла его с розыска.