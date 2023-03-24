Ложь в декларации. Нардепу от Слуги народа объявили приговор, но освободили от наказания 24 марта, 20:07 Анна Колесник (Фото:Анна Колесник / Facebook)

Высший антикоррупционный суд назначил 44 тысячи гривен штрафа нардепу от Слуги народа Анне Колесник, но освободил ее от наказания из-за истечения сроков давности.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Приговор суда предусматривает штраф в размере 44,2 тыс. гривен с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на один год.

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В то же время ВАКС освободил Колесник от наказания в связи с истечением сроков давности.

Прокурор САП доказал в суде, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн гривен и автомобиль, которые находились у нее в пользовании, а также принадлежащие ей нежилые помещения в Харькове.

В целом Колесник не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн гривен.

САП не сообщает фамилию народной избранницы, но детали дела указывают на то, что это именно Анна Колесник.