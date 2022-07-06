Нардепу-коллаборанту Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве стране-агрессору 6 июля, 16:04 Ковалева исключили из Слуги народа (Фото:Олексій Ковальов/Facebook)

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении в госизмене нардепу-коллаборанту Алексею Ковалеву.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований в Telegram.

В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года открыли уголовное производство в отношении нардепа, который после начала полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

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По данным следствия, в начале июля Ковалев занял должность «заместителя главы» в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора «правительстве Херсонской области».

В июне своей странице в социальной сети он разместил публикацию о якобы интеграции части Украины в РФ с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания.

Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В мае Слуга народа исключила народного депутата и владельца 4-го канала Алексея Ковалева из состава фракции в Верховной Раде.

22 июня стало известно о покушении на Ковалева в Херсоне. Позже эту информацию подтвердил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



В интервью Схемам в середине апреля Ковалев сообщил, что приехал на временно захваченную территорию, чтобы помогать местным жителям и защищать свой бизнес от мародерства.

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