«ОП через неделю может не быть». Зеленский и Ермак не могут запретить нардепам отдых на Мальдивах — «непопулярная» позиция Рахманина 30 июля, 08:05 NV Премиум Сергей Рахманин, народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Фото:www.goloszmin.org)

После скандала с отдыхом на Мальдивах народного депутата Юрия Аристова стало известно, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне запрещено покидать Украину. Такое распоряжение якобы прислали пограничникам, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.

Почему это решение незаконно и возможно ли проведение выборов в Украине во время войны, в интервью Radio NV рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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— Мы были свидетелями того, как власть реагировала на мальдивский вояж депутата Аристова. Я так понимаю, это пример реактивной реакции?

— Вы знаете, я не Государственная пограничная служба, я не Государственное бюро расследований, не Служба безопасности Украины, не САП. У нас до черта, кстати, всех этих уважаемых органов. Как по мне, даже немного многовато. И поэтому у меня информации, к которой имеют доступ они, нет. Но я подозреваю, что он не единственный народный депутат, который находился за пределами Украины.

Я думаю, что реагируют только на тех, кого заметили, а кого не заметили, так ничего и не произойдет.

С моей точки зрения, абсолютно возмутительным является [то, чему] я не могу найти нормального человеческого объяснения: а как человек во время войны находит время, возможности, даже соответствующее настроение для того, чтобы отдыхать за границей, когда в стране идет война? Возможно, я что-то не понимаю, возможно, я не прав, но я не понимаю такого поступка. Это с одной стороны.

А с другой стороны, простите, как бы ни относился к этому поступку, нарушения закона здесь нет.