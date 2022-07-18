Нардепа-коллаборанта Ковалева отозвали с должности главы парламентского подкомитета

18 июля, 11:17
Алексея Ковалева подозревают в госизмене (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Алексея Ковалева подозревают в госизмене (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка алкоголя и табака.

Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил у себя в Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Видео дня
Читайте также:
Херсонская область. Нардеп-коллаборант Ковалев причастен к вывозу украинского зерна россиянами — генпрокурор

По его словам, соответствующее решение было принято «единогласно».

На данное время Ковалев находится в розыске по подозрению в государственной измене.

Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

https://www.youtube.com/watch?v=GijEer0jFWE

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант сумел выжить.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Херсонская область Народные депутаты партия Слуга народа Александр Ковалев Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Путин и его силы. Что меняется для армии России — три главных аспекта

В прошлый раз я задался вопросом, сможет ли Украина победить, и ответил, что да, хотя еще не ясно, удастся ли ей это. Сейчас хочу подробнее остановиться на том, что привело меня к такому выводу

18 июля, 10:50
Мнения
Райан Холидей: «Мы осознаем, что каким-то вещам грош цена, только когда получаем их» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни
Райан Холидей
Во Львове продажи жилья рухнули в 8−10 раз по сравнению с довоенным периодом (Фото:OLX)
Сюжет
Дальше от фронта — меньше скидки /
Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Днепре и Одессе — обзор цен
17 июля, 08:40
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X