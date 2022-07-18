Нардепа-коллаборанта Ковалева отозвали с должности главы парламентского подкомитета
Алексея Ковалева подозревают в госизмене (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)
Нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка алкоголя и табака.
Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил у себя в Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, соответствующее решение было принято «единогласно».
На данное время Ковалев находится в розыске по подозрению в государственной измене.
Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».
За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.
В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант сумел выжить.
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