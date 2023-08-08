Нардепа от Слуги народа поймали на получении взятки — СМИ 8 августа, 15:43 Анатолий Гунько (Фото:Анатолій Гунько/Facebook)

Правоохранительные органы поймали народного депутата от Слуги народа Анатолия Гунько на получении взятки, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, Гунько и два его сообщника получил «вознаграждение» за решение вопроса о передаче в аренду предпринимателю государственных земель.

Сообщается, что он мог уже «получить первый транш — 85 тысяч долларов».

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Также пресс-служба СБУ сообщила, что совместно с НАБУ разоблачили «на горячем» нардепа, который за 85 тысяч долларов «продавал» землю Национальной академии аграрных наук. Ведомство не назвало имя депутата.

Уточняется, что за деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

«Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его „на горячем“ при получении им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 368 о принятие предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду в 2020 году в округе № 208. Его поддержали почти 33% избирателей (21 245 человек).

Его главным конкурентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который получил 31,78% голосов в этом же округе.

Тогда Ляшко заявлял, что у него «украли победу с помощью подкупа и фальсификаций».

Движение Чесно сообщает, что в 2016 Анатолий Гунько был фигурантом одной из земельных афер на территории Броваров.

Также, по их данным, в 2023 году суд признал Анатолия Гунько виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.