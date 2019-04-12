Нардепа Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах президента
На депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука составили протокол за фото бюллетеня на президентских выборах.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
По его словам, на Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации.
Сам Мосийчук в комментарии к посту Апостола в Facebook написал, что не признает свою вину.
Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что Олегу Ляшко выписали административный протокол за нарушение тайны голосования во время первого тура президентских выборов.