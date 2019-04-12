#
Светлана Ройз
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Сергей Фурса
За неделю до зеленого лебедя
Галя Койнаш
Детская армия "ДНР"
Андрей Смирнов
Зеленский в шаге от того, чтобы стать шестым
Спецтема: Выборы президента Украины

Нардепа Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах президента

Сегодня, 14:30
425
Цей матеріал також доступний українською
Нардепа Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах президента - фото

Михаил Апостол/Facebook

Мосийчук опубликовал фото своего бюллетеня

На депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука составили протокол за фото бюллетеня на президентских выборах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

По его словам, на Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации.

Сам Мосийчук в комментарии к посту Апостола в Facebook написал, что не признает свою вину.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что Олегу Ляшко выписали административный протокол за нарушение тайны голосования во время первого тура президентских выборов.

Теги:   Бюллетени Радикальная партия Игорь Мосийчук

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 20:30

img
Тимошенко впервые прокомментировала президентскую гонку между Зеленским и Порошенко
Политика

Сегодня, 07:49

img
Сюрприз нашего времени. Как Игорю Смешко удалось стать сенсацией выборов-2019
События

Сегодня, 11:46

img
Проехал на красный: на Грушевского в Киеве Lanos спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими

ТОП 3

Политика

Вчера, 12:43

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
99333
Политика

Вчера, 10:58

img
БПП: Зеленский отказался от дебатов на НСК Олимпийский 14 апреля
66114
Политика

Вчера, 23:11

img
Перепалка кандидатов на 1+1. Зеленский и Порошенко повздорили в эфире телеканала Коломойского
30130