Нардепа Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах президента Сегодня, 14:30 425 Цей матеріал також доступний українською Михаил Апостол/Facebook Мосийчук опубликовал фото своего бюллетеня Михаил Апостол/Facebook

На депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука составили протокол за фото бюллетеня на президентских выборах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.



По его словам, на Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации.

Сам Мосийчук в комментарии к посту Апостола в Facebook написал, что не признает свою вину.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что Олегу Ляшко выписали административный протокол за нарушение тайны голосования во время первого тура президентских выборов.