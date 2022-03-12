«Самый лучший день». Полиция задержала «слугу народа» Куницкого

12 марта, 16:17
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Александр Куницкий (Фото:Александр Фацевич / Facebook)

Александр Куницкий (Фото:Александр Фацевич / Facebook)

Вечером 11 марта народного депутата от партии Слуга народа Александра Куницкого задержали на одном из блокпостов.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

Подробностей Фацевич не раскрыл.

«Самый лучший день», — прокомментировал коротко он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566195113766389&id=100011277456013

Позже сам Куницкий написал в Facebook, что с ним все хорошо.

«Ждём информацию от полиции, а после покажу, как было», — сказал он.

https://www.facebook.com/zpsanek/posts/3139991789655374

По данным УП, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно был задержан депутат, пока неизвестно.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Блокпост Нацполиция партия Слуга народа Александр Куницкий

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