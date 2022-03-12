«Самый лучший день». Полиция задержала «слугу народа» Куницкого 12 марта, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Александр Куницкий (Фото:Александр Фацевич / Facebook)

Вечером 11 марта народного депутата от партии Слуга народа Александра Куницкого задержали на одном из блокпостов.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

Подробностей Фацевич не раскрыл.

«Самый лучший день», — прокомментировал коротко он.

Позже сам Куницкий написал в Facebook, что с ним все хорошо.

«Ждём информацию от полиции, а после покажу, как было», — сказал он.

По данным УП, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно был задержан депутат, пока неизвестно.

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