«Самый лучший день». Полиция задержала «слугу народа» Куницкого
Александр Куницкий (Фото:Александр Фацевич / Facebook)
Вечером 11 марта народного депутата от партии Слуга народа Александра Куницкого задержали на одном из блокпостов.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в Facebook, опубликовав соответствующее фото.
Подробностей Фацевич не раскрыл.
«Самый лучший день», — прокомментировал коротко он.
Позже сам Куницкий написал в Facebook, что с ним все хорошо.
«Ждём информацию от полиции, а после покажу, как было», — сказал он.
По данным УП, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно был задержан депутат, пока неизвестно.
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