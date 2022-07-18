Фанатеющего от Лукашенко и Путина нардепа Шевченко пристыдили в Раде за военную форму — видео

18 июля, 15:51
Нардепы призвали Евгения Шевченко не «кичиться» военной формой в Раде (Фото:Скринщот видео Ярослава Железняка)

Нардепы призвали Евгения Шевченко не «кичиться» военной формой в Раде (Фото:Скринщот видео Ярослава Железняка)

Скандальный нардеп Евгений Шевченко, являющийся поклонником белорусского диктатора Александра Лукашенко и главы кремлевского режима Владимира Путина, пришел в Верховную Раду в военной форме.

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Соответствующее видео в понедельник, 18 июля, опубликовал у себя в Telegram-канале замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Видео дня

По его словам, остальные депутаты попытку Шевченко выдать себя за защитника Украины, приняли в штыки, пристыдив его за это.

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«Получил замечания от коллег, что в зале не надо кичиться военной формой. Особенно во время войны. После определенной перепалки Шевченко покинул зал… Пошел переодеваться и не вернулся», — рассказал Железняк.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Верховная Рада Александр Лукашенко Народные депутаты Военная форма Евгений Шевченко Война России против Украины

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