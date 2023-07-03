Нардепа Алексеева отправили под стражу на два месяца 3 июля, 18:02 Нардеп Сергей Алексеев был впервые избран в Раду в 2014 году от БПП, впоследствии переизбран в 2019-м от Европейской солидарности (Фото:eurosolidarity.org)

Лычаковский райсуд Львова в понедельник, 3 июля, избрал меру пресечения народному депутату от Европейской солидарности Сергею Алексееву, подозреваемому в мошенничестве, — 60 суток под стражей с альтернативой залога в 2 млн 264 тыс. грн. Об этом сообщает Суспільне.

Сейчас Алексеева перевезут в СИЗО, он может освободиться после внесения залога. Нардеп перед слушанием заявил, что его «подставили».

"Это полицейская подстава. Я считаю, что нет события преступления, потому что не было никакого мошенничества. Никого не обманули. Это была оплата услуг адвоката, которые работали два года над защитой этого человека", — сказал Алексеев.

Видео дня

30 июня СБУ задержала Алексеева по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, нардеп обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции из Украины за 50 тысяч долларов. СБУ пришла к Алексееву в момент получения второй части суммы.

Нардепу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Алексеев — глава подкомитета в комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В Евросолидарности заявили, что расценивают действия правоохранителей «как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей».

1 июля суд отложил избрание меры пресечения из-за того, что нардеп не пришел на заседание — в политсиле сообщили, что он был на заседании Верховной Рады.