Нардеп-радикал подал в суд на Климкина Вчера, 15:29 Цей матеріал також доступний українською НВ На Павла Климкина подали в суд НВ

Депутат от Радикальной партии Виктор Вовк подал в суд на министра иностранных дел Павла Климкина из-за присвоения дипломатического ранга нардепам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, куда поступил соответствующий иск.



Истец просит суд признать противоправными действия Климкина, а также отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел в части о присвоении дипломатического ранга депутатам Герасимову и Логвинскому.

Отмечается, что в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.