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Нардеп-радикал подал в суд на Климкина

Вчера, 15:29
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Нардеп-радикал подал в суд на Климкина - фото

НВ

На Павла Климкина подали в суд

Депутат от Радикальной партии Виктор Вовк подал в суд на министра иностранных дел Павла Климкина из-за присвоения дипломатического ранга нардепам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, куда поступил соответствующий иск.

Истец просит суд признать противоправными действия Климкина, а также отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел в части о присвоении дипломатического ранга депутатам Герасимову и Логвинскому.

Отмечается, что в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Теги:   Радикальная партия Павел Климкин

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