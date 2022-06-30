Покушение на Ковалева: нардеп-коллаборант выжил после подрыва в Херсонской области 30 июня, 11:16 Алексей Ковалев отделался ранениями (Фото:Скриншот видео ГОНЧАРЕНКО/t.me)

Нардеп Алексей Ковалев, исключенный из Слуги народа за сотрудничество с российскими оккупантами, выжил после подрыва его автомобиля в Херсонской области.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с ним, снятое в больничной палате.

О покушении на Ковалева стало известно 22 июня. Позже эту информацию подтвердил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Судя по характеру повреждений на автомобиле, в котором находился нардеп-коллаборант, речь идет об использовании взрывного устройства.

Какие именно ранения в результате подрыва машины получил Ковалев, не известно.

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