Покушение на Ковалева: нардеп-коллаборант выжил после подрыва в Херсонской области

30 июня, 11:16
Алексей Ковалев отделался ранениями (Фото:Скриншот видео ГОНЧАРЕНКО/t.me)

Алексей Ковалев отделался ранениями (Фото:Скриншот видео ГОНЧАРЕНКО/t.me)

Нардеп Алексей Ковалев, исключенный из Слуги народа за сотрудничество с российскими оккупантами, выжил после подрыва его автомобиля в Херсонской области.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с ним, снятое в больничной палате.

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О покушении на Ковалева стало известно 22 июня. Позже эту информацию подтвердил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/YorKeuifWNY

Судя по характеру повреждений на автомобиле, в котором находился нардеп-коллаборант, речь идет об использовании взрывного устройства.

Какие именно ранения в результате подрыва машины получил Ковалев, не известно.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Покушение Херсонская область Государственная измена Народные депутаты Коллаборант Подрыв автомобиля Война России против Украины

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