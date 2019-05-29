Нардеп подал иск в Европейский суд из-за «нелегитимного главы Минздрава» Вчера, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Сергій Малихін/Facebook Ульяна Супрун Сергій Малихін/Facebook

Народный депутат Андрей Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека из-за неназначения министра здравоохранения.

По его словам, иск подан, чтобы «защитить украинцев от нелегитимного главы Минздрава» Ульяны Супрун, которая представляет «реальную угрозу здоровью и жизни миллионов украинцев».

«Украина 2 года живет с тем, что под крышей Гройсмана медициной руководит нелегитимная санитарка из Чикаго. Цель, стоящая перед ней, — уничтожение населения Украины для очистки территории под скупку земли. Ну, и заработать под шумок от „международных“ организаций», — написал он в Facebook.

Деркач надеется, что Европейский суд удовлетворит его иск и в Украине появится легитимный министр здравоохранения.

«Пора прекратить эту вакханалию», — резюмировал он.

Напомним, что в феврале суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины.

Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление обжаловали в суде в пользу Супрун.