Нардеп от Самопомочи Сотник назвала причины падения рейтинга своей политсилы

По словам Сотник, небольшое количество мест в Раде и переход в оппозицию не позволяет партии реализовать свои намерения так полно, как того хочется им самим и избирателям

Народный депутат от фракции Самопомич и глава юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Елена Сотник рассказала в интервью НВ о причинах падения рейтинга своей политсилы.

По ее мнению, падение рейтинга Самопомочи не может объясняться только скандалом со львовским мусором и падением из-за этого рейтинга ее лидера Андрея Садового.

Сотник считает, что одной из причин является также небольшое количество мест в Раде и переход в оппозицию, что не позволяет партии реализовать свои намерения так полно, как того хочется им самим и избирателям.

Кроме того, нардеп Самопомочи признала, что ее фракция дважды в своих решениях отходила от принципа либеральной экономики, который декларировала изначально, "и это могло запутать избирателя".

"Это важная задача для всех нас на следующие полгода - стать четкими, ясными и понятными", - добавила она.

Напомним, коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после пожара на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области. 30 мая 2016 года примерно в 15:30 на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

Позже власти Львова были вынуждены вывозить мусор на полигоны в других областях Украины, что вызвало сопротивление как со стороны местных властей, так и на государственном уровне.

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19 июня 2017 года народный депутат и глава фракции Самопомочи в Раде Олег Березюк объявил голодовку под зданием Администрации президента в знак поддержки жителей Львова во время кризиса с вывозом мусора из города. Вслед за ним голодовку объявила его соратница и вице-спикер Рады Оксана Сыроид, а также нардеп Тарас Пастух.

24 июня 2017 года Сыроид стало плохо и ее госпитализировали. После этого Березюк и Пастух решили прекратить голодовку.