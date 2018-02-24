Нардеп от Самопомочи Сотник назвала причины падения рейтинга своей политсилы

Народный депутат от фракции Самопомич и глава юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Елена Сотник рассказала в интервью НВ о причинах падения рейтинга своей политсилы.
По ее мнению, падение рейтинга Самопомочи не может объясняться только скандалом со львовским мусором и падением из-за этого рейтинга ее лидера Андрея Садового.
Сотник считает, что одной из причин является также небольшое количество мест в Раде и переход в оппозицию, что не позволяет партии реализовать свои намерения так полно, как того хочется им самим и избирателям.
Кроме того, нардеп Самопомочи признала, что ее фракция дважды в своих решениях отходила от принципа либеральной экономики, который декларировала изначально, "и это могло запутать избирателя".
"Это важная задача для всех нас на следующие полгода - стать четкими, ясными и понятными", - добавила она.
Напомним, коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после пожара на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области. 30 мая 2016 года примерно в 15:30 на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.
Позже власти Львова были вынуждены вывозить мусор на полигоны в других областях Украины, что вызвало сопротивление как со стороны местных властей, так и на государственном уровне.
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19 июня 2017 года народный депутат и глава фракции Самопомочи в Раде Олег Березюк объявил голодовку под зданием Администрации президента в знак поддержки жителей Львова во время кризиса с вывозом мусора из города. Вслед за ним голодовку объявила его соратница и вице-спикер Рады Оксана Сыроид, а также нардеп Тарас Пастух.
24 июня 2017 года Сыроид стало плохо и ее госпитализировали. После этого Березюк и Пастух решили прекратить голодовку.
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