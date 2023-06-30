СБУ: Народный депутат обещал за $50 тысяч «отмазать» иностранца от экстрадиции — ему объявили подозрение

30 июня, 07:59
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Народный депутат получает «предоплату» (Фото:Скриншот видео СБУ)

Народный депутат получает «предоплату» (Фото:Скриншот видео СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила действующего народного депутата, который требовал $50 тысяч у гражданина одной из стран Европы, пообещав помочь избежать экстрадиции. Ему объявили подозрение.

Об этом СБУ сообщила в пятницу, 30 июня, опубликовав видео- и аудиозаписи разговоров.

Работники службы задокументировали факт получения нардепом $20 тысяч — первой части денежного вознаграждения, и поймали, когда ему вручали второй «транш» на $30 тысяч.

Видео дня

Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора

«Для этого [помощи с избежанием экстрадиции] парламентарий „гарантировал“ использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца», — рассказали в СБУ.

https://www.youtube.com/embed/zYWWbazt_FM

В Офисе генпрокурора сообщили, что нардепу объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса  (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Сейчас выбирают меру пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Экстрадиция мошенничество

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