Нардеп Мосийчук прокомментировал отстранение Супрун вследствие его иска Сегодня, 15:20 1970 Цей матеріал також доступний українською Резервний Мосійчук via Facebook Мосийчук заявил, что его политсила выступала против Супрун "задолго до выборов" Резервний Мосійчук via Facebook

Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук прокомментировал временный запрет суда и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава.

Об этом сообщает корреспондент НВ.

Мосийчук заявил, что Ульяна Супрун должна была отказаться от иностранного гражданства еще два года назад.

"Давайте пойдем к людям и спросим у обычных украинцев в украинском селе в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Запорожской областях ... на Сичеславщине. Люди просто кричат от того, что на могут получить надлежащую медицинскую помощь. За формирование политики в должности отвечает персонально госпожа Ульяна Супрун", - отметил также Мосийчук.

Отвечая на вопрос, связано ли отстранение Супрун с приближением выборов, нардеп заявил, что его политсила выступала против сложившейся ситуации в области здравоохранения "еще задолго до выборов".

"Лично я даже на заседании фракции, когда было принято решение о свободном голосовании по поводу медицинской реформы, доказывал, что никакой реформы в этом законе нет. Я спросил у премьер-министра, который представлял у нас на фракции этот вопрос, предусмотрена ли страховая медицина. Он сказал: "Потом предусмотрим". И таких много вопросов", - сказал Мосийчук.

На уточняющий вопрос, известно ли ему, что миллионы украинцев уже подписали декларации с семейными врачами и первый этап медицинской реформы фактически запущен, он предложил журналистке поехать с ним в Черниговскую область на следующий день.

"Мы выйдем с вами к людям и вы повторите то, что сказали им, и они вам дадут оценку этой медицинской реформе. Давайте спустимся с Печерских холмов и пойдем к людям, и поинтересуемся ими", - заявил Мосийчук, подчеркнув, что люди с которыми он общался в Черниговской области, категорически против медицинской реформы.

Отвечая на вопрос, когда именно он подал иск против Супрун, Мосийчук заявил, что сделал это "фактически еще с декабря прошлого года".

Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил со ссылкой на решение суда, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины. Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете в отношении Супрун из СМИ, и сейчас министерство консультируется с юристами.