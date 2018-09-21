Нардеп Мосийчук прокомментировал представление на снятие с него неприкосновенности

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук прокомментировал информацию о том, что в Генпрокуратуру было внесено представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
Он отметил, что считает поданное от Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) представление "политическим давлением на Олега Ляшко", передает Обозреватель.
"Я думаю, что это месть за мою профессиональную и политическую деятельность. Кроме того, это политическое давление на нашего лидера Олега Ляшко", - заявил Мосийчук.
Нардеп также отметил, что еще не успел ознакомиться с представлением, поскольку "оно еще не поступило в парламент и вообще никуда не поступило".
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