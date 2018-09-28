Нардеп Лещенко назвал свою зарплату и рассказал о доходах жены

Народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко получает 29 тысяч гривен после вычета всех налогов в качестве заработной платы за выполнение своих депутатских обязанностей.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

По словам Лещенко, его супруга - диджей Анастасия Топольская - получает "существенно больше".

"Она сейчас зарабатывает существенно больше, чем я, ее карьера поднимается. Я не знаю, достигла она пика или нет, но она увеличила динамику и выступлений, и появлений", - рассказал депутат.

Полную версию интервью с Сергеем Лещенко слушайте на Радио НВ сегодня в 20:00

Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что у президента Украины Петра Порошенко есть инструменты, чтобы "уничтожить" Национальное антикоррупционное бюро, которое имеет "много материалов" на него.