Нардеп Лещенко назвал свою зарплату и рассказал о доходах жены

Народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко получает 29 тысяч гривен после вычета всех налогов в качестве заработной платы за выполнение своих депутатских обязанностей.
Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.
По словам Лещенко, его супруга - диджей Анастасия Топольская - получает "существенно больше".
"Она сейчас зарабатывает существенно больше, чем я, ее карьера поднимается. Я не знаю, достигла она пика или нет, но она увеличила динамику и выступлений, и появлений", - рассказал депутат.
Полную версию интервью с Сергеем Лещенко слушайте на Радио НВ сегодня в 20:00
Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что у президента Украины Петра Порошенко есть инструменты, чтобы "уничтожить" Национальное антикоррупционное бюро, которое имеет "много материалов" на него.
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