Нардеп Лещенко готов участвовать в создании новой либеральной партии

Народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил о готовности принимать участие в создании новой либеральной политической силы.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Я считаю, что Украине нужна такая либеральная сила, и я готов участвовать в ее создании вместе с единомышленниками. Это должна быть широкая инициатива, которая объединяет тысячи людей, в таком случае эта партия может быть успешной", — отметил Лещенко.

Напомним, что народный депутат избран в украинский парламент от партии Блок Петра Порошенка, а также является членом политсовета партии ДемАльянс.