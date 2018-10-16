Нардеп Курячий стал заместителем главы фракции БПП в парламенте

Народный депутат Максим Курячий стал заместителем главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
О соответствующем решении заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник вечером.
Напомним, что Курячий прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу №25 в Днепропетровской области.
Также Парубий объявил о вхождении вступивших в полномочия нардепов Александра Гулака - во фракцию Радикальной партии Олега Ляшко, Ивана Савки - в Народный фронт.
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