16 октября 2018, вторник

Нардеп Курячий стал заместителем главы фракции БПП в парламенте

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У БПП появился новый заместитель главы фракции

У БПП появился новый заместитель главы фракции

Народный депутат Максим Курячий стал заместителем главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

О соответствующем решении заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник вечером.

Напомним, что Курячий прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу №25 в Днепропетровской области.

Также Парубий объявил о вхождении вступивших в полномочия нардепов Александра Гулака - во фракцию Радикальной партии Олега Ляшко, Ивана Савки - в Народный фронт.

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