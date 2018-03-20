"Давай, Антон": нардеп Яценко кнопкодавил в Раде под ободряющие возгласы коллег

Во время заседания Верховной Рады депутат из группы Видродження голосовал сразу за шестерых своих коллег.
Соответствующую видеозапись обнародоваол общественное движение Чесно.
Во время голосования за законопроект №8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд.
При этом в зале его подбадривали: "Антон! Давай, Антон!".
В конце концов, данный проект закона не приняли. Депутаты собрали только 215 голосов.
Нардепа Яценко недавно также ловили на кнопкодавстве, в частности, 1 марта депутат проголосовал за закон вместо шести своих коллег.
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