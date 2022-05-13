«Осуждает действия РФ». Миллиардер и нардеп Вадим Новинский находится в Украине — Труханов

13 мая, 20:13
Эксклюзив НВ
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Вадим Новинский (Фото:Оппоблок)

Вадим Новинский (Фото:Оппоблок)

Внефракционный нардеп и бизнесмен Вадим Новинский, которого до полномасштабной войны с Россией считали прокремлевским, находится в Украине и противостоит агрессии, сообщил в эфире Радио НВ мэр Одессы Геннадий Труханов.

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«Я знаю, что он с первого дня войны осуждает действия Российской Федерации, что он проукраинский. Я бы не общался с ним, если бы чувствовал, что у него есть какие-то другие взгляды. Я вижу, что он сегодня находится в Украине, активно помогает Вооруженным силам, людям, которые сегодня попали в сложную ситуацию, беженцам. Я вижу, что этот человек сегодня с нами вместе и противостоит агрессии, по той информации, которой я располагаю. Никаких заявлений или устремлений в поддержку так называемого „русского мира“ [от него] я не видел», — рассказал Труханов.

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Мэр Одессы добавил, что находится с Новинским в «нормальных человеческих отношениях» и они «недавно связывались».

https://www.youtube.com/watch?v=MvuGzK14j3s

Перед российским вторжением, вечером 23 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с представителями крупного бизнеса. Среди присутствовавших был и Новинский. Он вместе с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым являются совладельцами группы Метинвест.

В марте американский журнал Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров, в который попали семь украинцев, в том числе и Новинский с состоянием $1,3 млрд.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Российская агрессия Вадим Новинский Война в Украине Геннадий Труханов Радио НВ Война России против Украины

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