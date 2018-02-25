Хочется некоторым въехать по лицу. Нардеп и член ПАСЕ Сотник рассказала о поведении россиян в Ассамблее

Сотник: Россияне весьма часто ведут себя по‑хамски, будто они хозяева положения

Народный депутат от фракции Самопомич и глава юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Елена Сотник рассказала в интервью НВ о поведении россиян в ПАСЕ.

"Россияне весьма часто ведут себя по‑хамски, будто они хозяева положения. Беззастенчиво врут, грубят, а самое печальное, что это их хамство европейцы воспринимают как уверенную позицию", - заявила она.

По словам Сотник, хотя "это неправильно", но "очень хочется некоторым въехать по лицу".

Напомним, ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако Ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Россия угрожает не платить членские взносы в Совет Европы до восстановления ее прав в ПАСЕ. Ее взнос составляет 7,33% от 450 млн евро годового бюджета ПАСЕ.

Новый глава Ассамблеи Микеле Николетти является автором резолюции, предусматривающей механизм снятия политических санкций с Российской Федерации.

23 января 2018 года состоялось первое заседание специального комитета, который должен наработать такие изменения в регламент ПАСЕ, которые в принципе не позволят накладывать на Россию санкции. Они предусматривают ликвидацию механизма санкций. Реализации этой схемы препятствует то, что ее должно поддержать большинство депутатов-членов ПАСЕ на открытом голосовании.

Читайте полный текст интервью с Еленой Сотник в свежем номере журнала Новое Время - №7 от 22 февраля 2018 года