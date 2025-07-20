«Wrote some bullshit». Нардеп Гурин заявил, что у ветеранов не должно быть льгот, и сравнил свою работу с военной службой

Нардеп от партии Слуга народа Дмитрий Гурин написал на своей странице в соцсети X, что у украинских ветеранов не должно быть льгот, а свою работу сравнил с военной службой. Это вызвало скандал, из-за которого ему пришлось извиняться.

«У ветеранов не должно быть никаких „льгот“. Никакого бесплатного транспорта, никакого импорта автомобилей с нулевой пошлиной или другой ерунды советских времен», — заявил Гурин на английском на своей странице в соцсети X 17 июля.

Реклама

В то же время, он высказал мнение, что ветераны должны получать выплаты к накопительной пенсии за время, проведенное в зоне боевых действий, компенсацию процентов по ипотеке, иметь доступ к учебным программам, переподготовке, лечению, реабилитации, протезированию и помощи в поиске работы.

«В случаях постоянной потери функциональности должны предоставляться государственные услуги социальной поддержки, чтобы компенсировать эту потерю. Социальная помощь должна быть адресной тем, кто в ней действительно нуждается, столько, сколько им нужно, а не пожизненной для людей со „статусом участника боевых действий“, которые провели два дня в зоне боевых действий», — добавил нардеп.

Гурин отметил, что социальная помощь призвана помочь человеку снова стать на ноги и чтобы он больше в ней не нуждался. Дескать, именно этот подход применяют в «цивилизованных странах».

Эта публикация вызвала ряд критических замечаний, и во время дискуссий с критиками Гурин сравнил свою работу нардепа с военной службой.

«То, что защита родины — обязанность, записано в Конституции. У меня другая присяга, я так же служу народу Украины», — заявил он в комментарии, который уже удалил, но скриншоты которого опубликовали СМИ.

Фото: tsn.ua

Два предыдущих заявления Гурина резко раскритиковал, в частности, командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов.

«Такое впечатление, что депутатов у нас выбирали по принципу низшей ветви дегенеративности. Готов встретиться с данным персонажем и обсудить пользу от функционала наших обязанностей. Ожидаю приглашения от Дмитрия Гурина. Начнем с распорядка дня, денежного обеспечения, выходных, отпусков, рабочего дня, КПД за 24 часа, льгот, о которых он говорит, и рисков для жизни», — написал Бунятов в своем Telegram-канале.



Активист и ветеран Олег Симороз, комментируя заявления Гурина отметил, что социальная поддержка ветеранов есть в любой цивилизованной стране.

«Это история о престиже службы и признании его жертвы, если это раненый ветеран. Добавим сюда то, что „слуги народа“ не то, что рабочих мест не создали, они до сих пор не обеспечили возможность тяжелораненному ветерану выходить из подъезда, передвигаться на общественном транспорте или хотя бы иметь возможность запарковать свое авто на специально отведенном месте. Поэтому очень рекомендую в сторону социальных льгот ветеранов войны вот просто закрыть свой п*здак», — написал Симороз.

Он добавил, что работу судей, министров и других высокопоставленных чиновников нельзя сравнивать с тем, через что проходят реальные участники боевых действий, тогда как социальную поддержку «все эти госморды» получают большую, чем инвалиды 1-й группы.

18 июля Гурин написал, что его твиты распространились в Telegram-каналах, поэтому он решил уточнить, что социальная помощь ветеранам должна оставаться, но она должна быть монетизирована или должна предоставляться путем приобретения услуг, в частности по реабилитации, протезированию или образованию, а немонетизированных льгот, «за которые непонятно кто платит», быть не должно.

«Ветеран должен быть интегрирован в общество как высокооплачиваемый специалист или успешный предприниматель, а государство должно помочь ему в этом. В бюджете не хватит средств на пожизненные выплаты ветеранам в ближайшие 20 лет, или это будут унизительные копейки», — заявил также нардеп.

Позже нардеп отдельно извинился за сравнение своей работы со службой военных.

«Громада, я увлекся, написал какую-то чушь (в оригинале „wrote some bullshit“ — ред.), извините. Я принимаю такую же присягу и служу народу Украины, как государственные служащие и судьи, но мы все служим иначе, чем военные — они рискуют самым ценным, своей жизнью, ради нашего шанса жить мирно, и мы все в долгу перед ними», — говорится в публикации Гурина.