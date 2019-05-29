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Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

Вчера, 11:48
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Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента - фото

пресс-служба президента Украины

На сайте Рады пока нет информации о регистрации законопроекта

Заместитель руководителя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента.

По словам Гончаренко, в Раде никак не могут дождаться президентского законопроекта об импичменте, поэтому он внес свой.

«Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте», — цитирует Гончаренко Интерфакс-Украина.

На сайте Верховной Рады пока нет информации о регистрации данного законопроекта.

25 мая в Ровно 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию за импичмент президента, в результате чего полиция составила на них административные протоколы.

Полиция уже инициировала служебную проверку в отношении действий правоохранителей.

Владимир Зеленский призвал работников правоохранительных органов не преследовать политических протестующих в случае, если они не нарушают правопорядок.

Отдельного закона об импичменте президента Украины нет, но согласно 111 статье Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Теги:   Импичмент Алексей Гончаренко Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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