Нардеп Чумак анонсировал законопроект об усилении значения предвыборных дебатов

В течение недели в Верховную Раду будет внесен проект закона о внесении изменений в закон "О выборах Президента Украины".

Об этом сообщил народный депутат и заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак в эфире Радио НВ.

Он отметил, что главным изменением, которое должен привнести законопроект, станет усиление предвыборных дебатов, которые должны стать обязательным условием избирательной компании.

"Отказ от участия в дебатах ведет к снятию кандидата в президенты с регистрации", — прокомментировал готовящийся документ Чумак.

Напомним, что 26 апреля социологическая группа Рейтинг опубликовала исследование Общественно-политические настроения украинцев: Новые вызовы, согласно которому "в президентском рейтинге лидирует Ю.Тимошенко, ее готовы поддержать 9% среди всех опрошенных, А. Гриценко – 7%".

По данным группы, лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко, певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского готовы поддержать по 6% опрошенных.