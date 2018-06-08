Нардеп Чумак анонсировал законопроект об усилении значения предвыборных дебатов

В течение недели в Верховную Раду будет внесен проект закона о внесении изменений в закон "О выборах Президента Украины".
Об этом сообщил народный депутат и заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак в эфире Радио НВ.
Он отметил, что главным изменением, которое должен привнести законопроект, станет усиление предвыборных дебатов, которые должны стать обязательным условием избирательной компании.
"Отказ от участия в дебатах ведет к снятию кандидата в президенты с регистрации", — прокомментировал готовящийся документ Чумак.
Напомним, что 26 апреля социологическая группа Рейтинг опубликовала исследование Общественно-политические настроения украинцев: Новые вызовы, согласно которому "в президентском рейтинге лидирует Ю.Тимошенко, ее готовы поддержать 9% среди всех опрошенных, А. Гриценко – 7%".
По данным группы, лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко, певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского готовы поддержать по 6% опрошенных.
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