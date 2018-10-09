09 октября 2018, вторник

Нардеп Барвиненко назвал "необоснованной выдумкой" обвинения в сепаратизме

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Виталий Барвиненко
Фото: Vitaly Barvinenko

Виталий Барвиненко

Народный депутат от группы Возрождение Виталий Барвиненко отрицает причастность к пророссийским сепаратистам из так называемого "Бессарабского народного совета".

"Обвинения в мой адрес о создании каких-либо сепаратистских движений - ничем не обоснованные выдумки нардепа Мустафы Найема", - заявил он на своей странице в Facebook.

Барвиненко уточнил, что никогда не имел отношения к каким-либо сепаратистским движениям в любой части Украины, а его депутатская группа поддерживает мир в Украине и "всегда осуждала сепаратизм и раскол страны".

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По словам нардепа, между "необоснованными обвинениями" и началом предвыборной гонки прослеживается четкая связь.

Напомним, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что лидером так называемого "Бессарабского народного совета", создание которого пресекла спецслужба, должен был стать действующий депутат Верховной Рады. 

Народный депутат Мустафа Найем сообщил, что речь идет о члене парламентской группы Возрождение и правоохранительного комитета Виталии Барвиненко.

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