Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео Сегодня, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/Громадське Телебачення/Олег Барна, нардеп від БПП / Мокрик По Живому Барна решил покинуть студию Скриншот/Громадське Телебачення/Олег Барна, нардеп від БПП / Мокрик По Живому

Депутат от БПП Олег Барна оставил эфир Громадського после вопроса об оскорблении журналистов.

Во время эфира ведущий Даниил Мокрик задал вопрос Барне о его заявлених о том, что журналисты программы Наші гроші якобы работают на ФСБ, а также о том, почему Барна обругал журналиста, пристыдил его за «кнопкодавство».

Депутат уверял, что не оскорблял журналиста, на что автор программы предложил посмотреть соответствующее видео.

«Смотрите без меня», — сказал депутат, после чего покинул студию и обвинил журналиста в манипуляциях.

Ранее Левченко и Барна устроили драку в эфире телеканала Рада впервые за 20 лет его существования

