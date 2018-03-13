Нардеп Бакулин не появлялся на заседаниях Рады с 2016 года - КИУ

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Бакулин не голосовал в Раде полтора года
Фото: ednist.info

Бакулин не голосовал в Раде полтора года

Народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин не регистрировался на пленарных заседаниях Верховной Рады с июня 2016 года.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

По данным организации, с тех пор парламентарий не посетил ни одного из 195 заседаний.

Напомним, что генеральный прокурор Юрий Луценко попросил разрешение на задержание и арест Бакулина для того, чтобы не допустить дальнейшего использования тех денег, в выводе которых его подозревают.

12 марта Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады поддержал предложение генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа Бакулина.

Бакулина подозревают в присвоении и растрате 449,963 млн гривен НАК Нафтогаз Украины, законченном покушении на завладение средствами в сумме 5,1 млрд гривен.

Пока неизвестно, где находится политик. 

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