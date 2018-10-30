НАПК: Восемь чиновников не подали свои декларации

В Национальном бюро по предотвращению коррупции заявили, что восемь чиновников не подали электронные декларации о доходах.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"При осуществлении контроля своевременности представления деклараций было установлено, что семь должностных лиц не подали декларации после увольнения по 2017, а один человек - ежегодную декларацию за этот же год", - заявили в агентстве.
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Среди чиновников, которые не придерживались требований закона О предотвращении коррупции - бывший аудитор одного из отделов НБУ, заведующий сектором Государственной казначейской службы, специалисты окружного административного суда, территориальных органов Минюста, Пенсионного фонда, командиры отделений ГСЧС.
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