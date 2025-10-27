Для проверки НАПК отбирает декларации, которые имеют высокий рейтинг рискованности, или те, которые имеют конкретные основания по обращениям (Фото: nazk.gov.ua)

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью Radio NV объяснил, почему его ведомство в 2024—2025 годах проверило декларации лишь нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В эфире Radio NV Павлущик отметил, что информация об этом, озвученная главой временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти Сергеем Власенко, соответствует действительности, так как он взял ее из ответа НАПК.

«Что касается формулировки „лишь“, „только“, то здесь важно понимать комплексную системность работы непосредственно Национального агентства в отборе деклараций на полные проверки и наличие тех оснований, которые мной уже были четко определены. Поэтому, независимо от того, сколько будет информации в СМИ, сколько будет информации по запросам, которые поступают, все они будут оценены на предмет наличия оснований для реагирования. Если нет оснований для реагирования, Национальное агентство реагировать не будет», — объяснил глава НАПК.

Он добавил, что реестр деклараций имеет прежде всего превентивную функцию и НАПК проверяет не «всех, или тех, кого попросят», а отбирает декларации, которые имеют высокий рейтинг рискованности, или те, которые имеют конкретные основания по обращениям.

«И если система будет работать так, что Национальному агентству придется реагировать на любой общественный призыв, народных депутатов, мы вынуждены будем проверять только эти призывы, акцентируясь на направлении работы там, где рисков может и не быть. И это будет работа в никуда», — заявил Павлущик.

В обнародованном 21 августа видео Власенко заявил, что НАПК проверило крайне мало деклараций сотрудников НАБУ и САП: по 1 декларации сотрудников НАБУ в 2024 и 2025 годах, пять деклараций САП в 2024 году и еще три в 2025 году.

Нардеп заявил, что контроль за декларациями правоохранителей, в частности НАБУ и САП, является неэффективным, институт не выполняет превентивной функции и не реагирует на сообщения в СМИ. Также Власенко утверждает, что критерии отбора деклараций для проверки остаются непонятными, как и процедура получения данных.