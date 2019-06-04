НАПК просит Парубия лишить мандата нардепа от БПП 4 июня, 13:42 Цей матеріал також доступний українською НВ НАПК просит Парубия дать поручение профильному комитету Рады НВ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратилось к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с требованием досрочного прекратить полномочия народного депутата Федора Негоя.

Как пояснили в пресс-службе структуры, основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении народного депутата.

По результатам мониторинга Национальным агентством соблюдения народными депутатами требований закона О предотвращении коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов и соблюдения ограничений относительно совместительства составлено 38 протоколов об административных правонарушениях.

Семь из них касались случаев нарушения требований относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

Печерский райсуд Киева признал факт нарушения, но производство по указанному делу было закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности.

В НАПК пояснили, что согласно закону о статусе народного депутата не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

В случае невыполнения этих требований полномочия народного депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

НАПК обратилось к Парубию с требованием дать поручение профильному комитету парламента проработать соответствующие материалы.