НАПК: После анализа отчетов партий было составлено 80 протоколов

По результатам анализа отчетов политических партий НАПК составило 80 протоколов.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Согласно с актами о результатах анализа отчетов и утвержденных заключений уже составлено 80 протоколов по выявленным фактам административных правонарушений", - сказано в сообщении.

Речь идет о нарушении установленного порядка представления или сроков представления отчета политической партии, а также порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

"Национальное агентство направило в суд протоколы о нарушении установленного законом порядка предоставления взноса на поддержку политических партий "Объединение "Самопомощь" и "Оппозиционный блок". Закон Украины "О политических партиях в Украине" устанавливает запрет осуществления взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг", - сообщили в организации.