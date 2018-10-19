19 октября 2018, пятница

К сегодняшнему дню НАПК не проверило ни одну декларацию гражданских активистов - глава ведомства

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Глава НАПК Александр Мангул

Глава НАПК Александр Мангул

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Мангул сообщил, что его ведомство к настоящему времени не проверяло ни одной декларации, поданной гражданскими активистами-антикоррупционерами.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ.

"Я считаю партнерами [гражданских активистов]. К слову, на сегодня мы не проверяли ни одну декларацию гражданских активистов", - отметил Мангул.

По словам председателя агентства, ему "не хотелось бы" и в дальнейшем проверять декларации активистов-антикоррупционеров. Говоря о соответствующей норме закона О предотвращении коррупции, обязывающей членов антикоррупционных общественных организаций подавать е-декларации, Мангул сказал, что надеется на то, что она будет отменена.

Напомним, что в 2017 году Верховная Рада приняла изменения в закон О предотвращении коррупции. Эта инициатива расширила круг лиц, уполномоченных выполнять функции государства и обязанных подавать электронную декларацию. Согласно изменениям, члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Международные партнеры неоднократно подчеркивали неприемлемость этой нормы. Однако, несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона

Стоит отметить, что в совместной итоговой декларации саммита Украина - ЕС говорится о том, что Украина должна немедленно отменить обязательное представление электронных деклараций для активистов-антикоррупционеров.

 

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