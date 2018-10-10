НАПК нашло у Новинского незадекларированные акции и недвижимость

У Новинского нашли незадекларированные акции и недвижимость

Народный депутат Украины Вадим Новинский не указал в декларациях информацию о стоимости ряда объектов декларирования.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

В частности, Новинский не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы информацию о стоимости таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, находящихся в его пользовании. Указанные депутатом в каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн гривен.

Также в НАПК добавили, что соответствующие обоснованные выводы направлены в НАБУ.

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Ранее сообщалось, что НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного сокрытия информации в электронной декларации министра юстиции Павла Петренко.