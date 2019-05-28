НАПК нашло недостоверные данные в декларациях нардепов на 8,5 млрд гривен Вчера, 12:58 Цей матеріал також доступний українською НВ НАПК продолжает полную проверку деклараций нардепов НВ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло недостоверные данные по итогам проверок деклараций народных депутатов, проведенных в 2017—2019 годах, на сумму 8,5 млрд гривен.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент агентство завершило полную проверку 110 деклараций от 72 парламентариев.

В 77 случаях были выявлены недостоверные данные.

Фото: НАПК

НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений.

В частности, речь идет о декларировании недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ст. 366−1 УК) и незаконном обогащении (до признания неконституционной ст. 368 -2 УК).

Десять обоснованных выводов в отношении народных депутатов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука детективы НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств.

Кроме того, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд четыре протокола об административных правонарушениях.

Фото: НАПК

Фото: НАПК

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.