Зеленский об угрозе с Приднестровья: В регионе есть группировка до 15 тысяч военных, но она не очень готова 13 мая, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что Украина не видит большой угрозы со стороны Приднестровья. но это «может быть вызовом» (Фото:ОПУ)

Российское наступление на Украину с территории непризнанного Приднестровья может быть вызовом, но это не будет большой угрозой, заявил президент Владимир Зеленский.

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В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он отметил, что 100% населения региона контролирует Россия.

«Что касается людей, мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся. Потому что из 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек, насколько мы знаем», — сказал украинский президента.

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Зеленский добавил, что «это может быть вызовом, но мы не видим там очень большой угрозы».

В апреле в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военное собрание». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Генеральное управление разведки Минобороны сообщало, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны России и не боится ее войск.



22 апреля замкомандира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить еще один «выход в Приднестровье». По его словам, там якобы замечают факты «притеснения русскоговорящего населения». Кишинев отверг обвинения, подчеркнул свой нейтралитет в войне и призвал страну-агрессора его уважать.

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