Нападения на украинских активистов и союзники России в ООН. Субъективные итоги недели от Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского - подкаст

Участившиеся нападения на активистов в Украине, союзники России в Генассамблее ООН и консультация Facebook'ом предвыборного штаба президента США Дональда Трампа - эти темы в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ обсуждали журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это субъективные итоги недели, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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